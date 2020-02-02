تعرف على الكمامة الأنسب للوقاية من كورونا... فيديو

أفاد استشاري الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور بسام محبوب، أن كثيرا من الناس يلجأون إلى استخدام كمامات طبية عازلة غير مناسبة.

وشدد على أن هذه الأنواع من الكمامات لا يمكن أن تقي من المرض، في حال التعرض لفيروس كورونا بشكل خاص وأي فيروس بشكل عام.

ويوجد نوعان من الكمامات، الأول يستخدمه الأطباء داخل المستشفيات، أثناء التعامل مع المرضى، فيما يوجد نوع آخر يحمل رقم 95N هو الأمثل للوقاية من المرض.

ولفت الدكتور بسام إلى أن فيروس كورونا على الرغم من أن حجم انتشاره وارتفاع معدلات الإصابة به كبيرة، إلا أن نسبة الوفيات الناتجة عنه قليلة جدا.

وللوقاية من فيروس كورونا من الضروري عزل الشخص المصاب، وفيما يتعلق عن الأفراد المحيطين، شدد الطبيب على ضرورة غسل اليدين باستمرار كونها أول طرق انتقال العدوى، مع الحرص على استخدام المطهرات باستمرار.