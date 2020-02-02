فيديو... ملاكم شهير يقتحم المدرجات ويعتدي على سيدة

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة تعدي الملاكم الأمريكي غيرفونتا ديفيس، بطل العالم في الوزن الخفيف، على حبيبته بالضرب أثناء مباراة لكرة السلة.

ووفقا لما نشرته شبكة TMZ الإخبارية، فوجئت الجماهير بالملاكم وهو يقتحم المدرجات خلال مباراة خيرية لكرة السلة في ميامي، ويعتدي على سيدة كانت جالسة في المدرجات.

وقال الملاكم، صاحب الـ25 عاما، عبر حسابه على "إنستغرام"، إن هذه السيدة هي "والدة ابني، ولكنني لم أعتد عليها مطلقا، أعترف أنني كنت شرسا في التعامل معها، وأمرتها بترك المدرجات خلال المباراة، ولكنها في النهاية لم تصب بأي سوء".