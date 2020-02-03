طائرة تحمل 10 أطنان وتستطيع البقاء في الجو 5 أيام متواصلة... فيديو

تمكنت شركة "كولينس إيروسبيس" بالتعاون مع مهندسين من جامعة نوتنغهام من إنتاج طائرتها الكهربائية الجديدة، التي وصفتها بالخارقة، لقدرتها على حمل 10 أطنان وبقائها لمدة 5 أيام متواصلة في الفضاء.

وقالت الشركة المصنِّعة إن الطائرة لا تصدر أي صوتٍ نسبياً. وتبلغ الحمولة القصوى لها 10 أطنان، ويمكن أن تظل في الجو لمدة خمسة أيام بمدى أقصاه 4 آلاف ميل بحري، أي 4,603 أميال (7,408 كم) تقريباً. ويمكنها أيضاً التحليق على ارتفاع يصل إلى 20 ألف قدم، حسب التقرير الذي نشره موقع "Business Insider" الأمريكي.

وأوضح الموقع أنه يمكن استخدام الطائرة Airlander 10 في تطبيقات متعددة، وهي: الدفاع والأمن، والدعم اللوجستي، والسفر الفاره، وخفر السواحل، وحماية المياه الإقليمية، والنقل لعملاء القطاع الخاص. ويمكن تحقيق هذه الاستخدامات كافةً من خلال تغيير التصميمات الداخلية والإكسسوارات.

وأكد الموقع أن الطائرة ليست في حاجة لأماكن هبوط مخصصة كمهابط أو ما شابه ذلك، على عكس الطائرات، واليخوت، والمروحيات، تستطيع Airlander 10 الإقلاع والهبوط على الأرض والجليد والبيئات الصحراوية؛ لأنها لا تحتاج إلى البنية التحتية المعتادة للهبوط والإقلاع؛ ما يجعل تشغيلها أرخص.