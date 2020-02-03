شاب ألماني يخدع غوغل بحيلة بسيطة... فيديو

تمكن ألماني شاب من خداع خريطة غوغل، وإظهار شوارع خالية تماما من السيارات على أنها مزدحمة بشكل خانق على الخريطة.

ووضع سيمون فيكرت 100 هاتف ذكي في سلة واحدة، وقام بتشغيل خاصية الـGPS في جميع الأجهزة، وذهب في نزهة بسيطة في شوارع المدينة الخالية، مما أعطى إشارة على الخريطة أنه يوجد 100 سيارة دفعة واحدة في الشارع، رغم أنه خال تماما، بحسب ما ذكر موقع"9to5google".

​وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار ردود فعل متباينة بين المغردين، فمنهم من اعتبره فيديو طريفا، ومنهم من استنكر هذا التصرف معتبره تصرفا لا مسؤول سيربك الحركة المرورية في المدينة.