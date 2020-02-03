قصة درامية... رجل يستعيد بصره بعد حادث سيارة

على طريقة الأفلام، استعاد رجل بولندي بصره، بعد اصطدام سيارة به، بعد أن ظل كفيفا لمدة 20 عاما.

ذكرت وسائل إعلام بولندية محلية، أن يانوس غوراج، وهو حارس أمن من مدينة جورزو فييلكوبولسكي، كان قادرا على الرؤية بشكل صحيح، بعد مرور أسبوعين على الحادث، بحسب موقع "7 نيوز" الأسترالي.

وفقا للتقارير، فقد عانى غوراج من حساسية أضرت بالشبكية في عينه اليمنى، بينما سجلت عينه الأخرى الأشكال والأضواء فقط.

وعلى الرغم من أن الحادث المروري وقع في عام 2018، فقد أجرى يانوس غوراج مقابلة مؤخرا مع "بولسات نيوز"، التي قال فيها إن بصره كان رائعا طوال الوقت منذ أن صدمته السيارة.

وقال "لقد سقطت على غطاء محرك السيارة، وضربت رأسي ثم انزلقت وسقطت على الطريق".

وخضع جوراج وقتها إلى جراحة في الفخذ، عقب الحادث، وذلك لأنه في سن معينة لا تسمح لكسوره أن تلتئم سريعا.

ولا يستطيع الأطباء حاليا التكهن بسبب استعادة جوراج لبصره، فيما يرفض هو إجراء المزيد من الاختبارات الطبية.

وترجح أجنيزكا ويسنيوسكا، المتحدثة باسم المستشفى التي تلقى فيها جوراج العلاج، أن مزيج الأدوية التي تعاطاها قد تكون سببا في استعادة بصره.

وبشكل لا يصدق، أصبح يانوس غوراج قادرا الآن على العيش حياة مستقلة مرة أخرى، وحصل على وظيفة كحارس أمن في المستشفى التي عولج فيها، بل واستغنى عن نظارته القديمة.

يشار إلى أن أفلام تناولت استعادة البطل الكفيف لنظره، بفعل حادث سيارة، منها الفيلم العربي "صباحو كذب"، من بطولة الممثل الكوميدي، أحمد آدم، من إنتاج عام 2007.