مايا دياب تفاجئ جمهورها بسر عن جسدها... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للفنانة اللبنانية مايا دياب، تكشف فيه عن سر متعلق بجسدها.

وتظهر دياب في المقطع المصور المتداول، وهي تجلس أمام المرآة، وتتحدث ضاحكة عن عيوب خلقية في جسدها لا تحبها.

وأوضحت مايا دياب، قصر إحدى ذراعيها عن الأخرى، قائلة: "يدي طويلة ولساني قصير"، ثم لمس أصدقاؤها حلق فمهم بلسانهم، بينما لمست هي سقف حلقها لكي تثبت لهم قصر لسانها.

يشار إلى أن مايا دياب شاركت مؤخرا في مسرحية "لوكاندة الأوباش"، وهي من بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.