شاكيرا تشعل مواقع التواصل باحتفال عربي "أصيل"... فيديو

وتداول مستخدمو موقع التغريد الشهير، مقطعا مصورا لشاكيرا، وهي من أصول لبنانية، من حفل "السوبر بول"، وهي تطلق "زغرودة" أثناء تصوير أحد جماهيرها لها.
وحازت "زغرودة" شاكيرا على تفاعل كبير على "تويتر"، إذ حازت على 20 ألف إعجاب و4 آلاف إعادة تغريد (ريتويت).
everyone is making fun of this but it’s a traditional arabic celebration chant, referred to as “zaghroota” pic.twitter.com/CP7XgY9dk2— Rawan (@rawan) February 3, 2020
وفيما تساءل بعض المغردين الأجانب عن سر حركة شاكيرا، فقد أوضح مغردون عرب أنها تعود إلى "الفلكلور" اللبناني، بسبب جذورها اللبنانية.
correction: she’s Lebanese, it’s called a “zalghouta” 😊🇱🇧— Sara 🇱🇧 (@saraa_0128) February 3, 2020
Arab Queen did her best to represent our culture!!! Queen!!!— STREAM #CAUTION 🇸🇾🇱🇧 (@MugetOplan) February 3, 2020
Her father is Lebanese— Dana Loffland #GlovesOff (@DLoffland) February 3, 2020
وكانت شاكيرا أحيت حفل "السوبر بول"، إلى جانب المطربة العالمية من أصول لاتينية جينيفر لوبيز، في أول لقاء فني بينهما على المسرح.
وشاركت شاكيرا بهذه المناسبة، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها مع جينيفر لوبيز من الحفل، وكتبت معها: "شكرا لك يا جينيفر لوبيز على ليلة أظهرت مدى قدرة اللاتينيين على ما يمكن أن يقدموه".
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Thank you @jlo for a night that shows how much Latinos have to offer! #SuperBowl
يشار إلى أن شاكيرا احتفلت، أمس الأحد، بعيد ميلادها الـ43، وقالت لجمهورها: "إن أفضل هدية عيد ميلاد هي دعم جميع المعجبين وفريق العمل المذهل والمدهش الذي يحلم به أي فنان".
وتابعت: "نحن اللاتينيين صعدنا جبل كليمنجارو، وصنعنا التاريخ الليلة، ولم نتمكن من فعل ذلك بدونكم جميعا!".
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El mejor regalo de cumpleaños ha sido sentir el apoyo de todos mis fans y el más increíble y ético equipo de trabajo que una artista puede desear. Hemos escalado el Kilimanjaro y los latinos hemos hecho historia esta noche. No lo hubiéramos logrado sin ustedes!! The best birthday gift has been the support of all my fans and the most amazing and hardworking team an artist could wish for. We Latinos climbed Kilimanjaro and made history tonight and we couldn’t have done it without all of you!
ويتزامن عيد ميلاد شاكيرا مع عيد ميلاد صديقها، نجم كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه، ولكنها تكبره بعشر سنوات.
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