الأمير ويليام وزوجته يضحكان على دعابة بشأن مغادرة هاري وميغان العائلة المالكة... فيديو

وقالت روبي: "يقول إنه سيسمّي هذه الجائزة هاري، لأنه متحمس للغاية لإحضارها معه إلى الولايات المتحدة، تلك كلماته هو لا أنا"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وحل الأمير ويليام (37 عاماً)، وزوجته كيت ميدلتون (38 عاماً) ضيفَي شرفٍ على حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام الثالث والسبعين في قاعة رويال ألبرت، وتابعا فوز براد بيت (56 عاماً) بجائزة أفضل ممثلٍ مساعدٍ عن دوره في فيلم "Once Upon a Time in Hollywood".

الزوجان ظهرا وهما يضحكان بعد أن أرسل براد بيت رسالته الساخرة التي لمّح فيها لمغادرة هاري وزوجته ميغان العائلة المالكة مؤخراً، كما حظيت الكلمة بإعجابٍ هستيريٍ من الحاضرين، وهم من النخبة، في قاعة رويال ألبرت في لندن، فيما سخر من حالة عزوبيته الشهيرة.

وجاء في الكلمة: "مرحباً بريطانيا، سمعت أنك صرت عزباء مؤخراً، مرحباً بك في نادي العزاب" فيما استمر في إلقاء الدعابات حول هاري وميغان، بعد أن تخليا عن دورهما في العائلة المالكة وانتقلا إلى كندا.

كان هاري قد انتقل الشهر الماضي إلى كندا لينضم إلى زوجته وابنه أرتشي، بعد أسابيع من إعلانهما الصادم نيتهما اعتزال الحياة الملكية.

وقبيل مغادرته المملكة المتحدة تحدث هاري عن "بالغ أسفه" لتركه العائلة المالكة، لكنه قال إنه وميغان لم يملكا أي خيار آخر سوى التخلي عن الواجبات الملكية التي تمثل عبئا.