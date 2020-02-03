فنان عراقي يتهم نانسي عجرم بالسرقة... فيديو

بعد أن عادت الفنانة اللبنانية إلى مزاولة أنشطتها بشكل طبيعي عقب حادثة قتل في منزلها، حيث ظهرت في برنامج "ذا فويس كيدز"، إلا أنها كانت على موعد مع مشكلة جديدة.

اتهم الفنان العراقي روني داود نانسي عجرم بسرقة أغنيته "قلبي يا قلبي"، كلمات الأغنية واللحن، ونشر داود مقطعا مصورا على حسابه في فيسبوك شرح فيه التشابه بين الأغنيتين والتي كان يسبق فيها أغنية نانسي بنحو خمسة أشهر.

وتحمل الأغنية مثار الجدل عنوان "قلبي يا قلبي" لكلا الفنانين، إذ أشار داود إلى أن "سرقة" أغنيته تضمن العنوان، وطريقة تقطيع أبيات الأغنية، وحتى الفكرة التي تستند لها، موضحا أن الاختلاف ما بينهما بطريقة الغناء، فهو يغني باللهجة الخليجية وهي تغني باللهجة اللبنانية.

وأضاف في منشوره أن الأدلة القاطعة والمقارنة بين الأغنيتين يكشف "السرقة"، وأوضح أنه كان قد اشترى الأغنية من الشاعر توفيق فاخوري، فيما قامت نانسي بشراء الأغنية من الشاعر نبيل الخوري.