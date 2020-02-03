بطل فيلم "جوكر" ينتقد عنصرية السينما الغربية ويصفها بـ"النظام القمعي"

حث الفنان الأمريكي، خواكين فينيكس، صناعة السينما على تفكيك ما اسماه بـ"النظام القمعي"، منتقدًا عدم وجود تنوع بين المنتجين والفنانين المرشحين للجوائز هذا الموسم.

وأضاف فينيكس خلال خطابه في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، إن تجاهل قضية التنوع لم يعد ممكننًا، مضيفًا: "بينما أشعر بالشرف لحضوري هذا الحفل، وأقدر الدعم المقدم من الأكاديمية، فإنني أشعر بالخجل لعدم حصول الممثلين من ذوي البشرات غير البيضاء على نفس الشرف".

وأردف الحائز على جائزة أفضل ممثل رئيسي عن فيلم "جوكر": "أشعر بالضيق لأن الكثير من زملائي الممثلين الذين يستحقون التكريم لم يحظوا بنفس الفرصة، أعتقد أننا نرسل رسالة واضحة جدًا لأصحاب البشرات الأخرى، أننا لا نرحب بهم هنا".

وتابع: "أعتقد أن هذه الرسالة تذهب إلى أشخاص ساهموا كثيرًا في مجالنا وصناعتنا بطرق كانت نافعة لنا، لا أعتقد أن أي شخص يريد معاملة تفضيلية، أعتقد أن الناس يريدون أن يكونوا موضع تقدير واحترام".

وأثارت الأكاديمة البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" جدلًا الشهر الماضي، عندما كشفت قائمتها عن عدم ترشيح أي شخص من ذوي البشرة غير البيضاء في الفئات الأربع الخاصة بالأفلام، وذلك بعد انتقادات لقائمة المرشحين للأوسكار لهذا العام والتي كان أغلبها من الرجال بيض البشرة، بحسب شبكة "سي إن إن".