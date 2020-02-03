تفاصيل حفل تامر حسني الجديد في السعودية

أعلن المطرب المصري، تامر حسني، عن إحيائه حفلا جديدا في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في مدينة جدة.

وشارك "حسني" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورة لملصق الحفل، والذي يبين موعده ومكان إقامته.

وأشار تامر حسني إلى أن حفله الجديد في السعودية سيكون في مهرجان "جي تي تي إكس" الموسيقي، يوم 27 فبراير/ شباط الجاري.

وكان تامر حسني، أحيا أول حفلاته الغنائية في السعودية، في شهر مارس/ آذار 2018، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وشكر تامر حسني الجمهور السعودي، الخميس، بعدما أهداه إنجازا سينمائيا عربيا غير مسبوق.

وأعلن تامر حسني، نقلا عن الشركة الموزعة لأحدث أفلامه "الفلوس"، أن إيراداته في شباك التذاكر السعودي، تجاوزت ما يعادل 70 مليون جنيه ( بالعملة المصرية)، وهو أعلى رقم لفيلم عربي بتاريخ السينما العربية.

وبهذه المناسبة، شكر تامر حسني الجمهور السعودي قائلا: "وشكرا من كل قلبي جدا جدا مررررة شكرا للشعب السعودي الراقي الغالي".

وانطلق عرض فيلم "الفلوس" فى دور العرض السينمائية، في يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، وتدور أحداثه حول نصاب محترف يدعى "سيف"، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا تنتهي من الخدع والألاعيب، التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

والفيلم من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام وعائشة بنت أحمد.