تفاصيل حفل تامر حسني الجديد في السعودية

I’m so happy to perform in a big event such as JTTX Music Festival. @jttx.mf It’s my first standing live concert in #jeddah on 27 Feb Tickets will be available on Monday 3 February in virgin megastore or www.ticketingboxoffice.com سعيد بمشاركتي في حدث من أكبر الفعاليات بالمملكه السعوديه "مهرجان JTTX الموسيقي" في #جدة. @jttx.mf يوم ٢٧ فبراير التذاكر متوفرة إبتداءً من الاثنين ٣ فبراير بفروع فيرجن ميجا ستورز أو عالرابط www.ticketingboxoffice.com وعايزين نولع الدنيا 🔥. #jttx #amazonentertainment