تسجيل
17:07 GMT03 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية

    بين العشق والرزق... "ذكرى" فتاة سورية تعتنق فن الأيقونة البيزنطية (فيديو)

    © Sputnik . Muhmmad Aldamour
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104442/06/1044420671.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202002031044420949-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%86%D9%82-%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9/

    غير بعيد عن كنيسة "صيدنايا" التي تضم "الشاغورة"، أقدم أيقونة مسيحية في العالم، تجلس ذكرى خلف مرسمها في "خان الزجاج"، وهي تخط بفرشاتها خطوط ورموز أيقونة بيزنطية للقديس جورجيوس، وخلف هذا المشهد تختزن الشابة المسلمة ابنة الثلاثين ربيعاً قصة عن الحرب والسلام والطموح.

    الشابة ذكرى العلي التي شرّدها الإرهاب من مدينة دير الزور، تتخذ اليوم مرسما لها في مجمع "خان الزجاج" بدمشق الذي يحتضن ما تبقى من الحرف اليدوية والتراثية السورية ويحميها من الانقراض.

    "سبوتنيك" التقت ذكرى التي أوضحت أنها بدأت برسم الأيقونات البيزنطية منذ 3 سنوات، بعدما اضطرتها الحرب للتوقف عن دراسة الفيزياء، مضيفة: "منذ طفولتي يتملكني حب للرسم، وفي دمشق أتيح لي أن أتعرف على فن الأيقونة البيزنطية الذي أحببته بالرغم من أنني لم أكن أعرف عنه شيئا من قبل، وأتاح لي اشتراكي بعدة دورات لتعلم هذا الفن، أن أدخل في هذا المجال الجذاب ليصبح عشقي ومصدر رزقي".

    ترى ذكرى في إيقونة "الشاغورة" الموجودة في كنيسة السيدة بمدينة صيدنايا في ريف دمشق تحفة فنية إلى جانب بعدها الديني، و"الشاغورة" هذه هي النسخة الأصلية لإحدى الأيقونات الأربع التي رسمها بيده القديس لوقا الرسول أحد تلامذة السيد المسيح الإثني عشر، وتلقب بالسريانية "شاغورة أو شاهورة" ومعناها "الذائعة الصيت" أو "الشهيرة".

     

    الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية
    © Sputnik . Muhmmad Aldamour
    الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية

    وأضافت "العلي": "فن الأيقونة البيزنطية مختلف عن أي نوع آخر من الرسم وهو فن كنسي خاص بالديانة المسيحية الأمر الذي تسبب بالكثير من المتاعب والصعوبات التي واجهتني وأنا أشق طريق البدايات في هذا المجال من الفن، وأول هذه الصعوبات كان اعتراض الأهل والأقرباء، وقد واجهت جميع هذه الصعوبات بمحاولة إقناع الآخرين بوجهة نظري المستند إلى إيماني بأن التعمق في الديانات الأخرى لا ينتقص من تمسكي بمعتقداتي، كما يؤكد على ضرورة الانفتاح على الديانات والمعتقدات الأخرى كنوع من الاعتدال وتغيير صورة التطرف التي أريد للدين الإسلامي أن يظهر بها.

    وعن أعمالها في مجال رسم الأيقونة البيزنطية، قالت "العلي": رسمت أيقونات للعديد من الكنائس في سوريا ولبنان، ومنها مثلا أيقونة القديس لاونديوس في معلولا، إضافة إلى الكثير من الأيقونات المحمولة التي أرسمها بناء على طلبات خاصة.

     

    • الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية
      الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية
      © Sputnik . Muhmmad Aldamour
    • الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية
      الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية
      © Sputnik . Muhmmad Aldamour
    • الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية
      الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية
      © Sputnik . Muhmmad Aldamour
    • الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية
      الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية
      © Sputnik . Muhmmad Aldamour
    • الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية
      الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية
      © Sputnik . Muhmmad Aldamour
    1 / 5
    © Sputnik . Muhmmad Aldamour
    الفتاة المسلمة التي اعتنقت فن الأيقونة البيزنطية

    وعن رأي رجال الدين المسيحيي في ممارستها لرسم الأيقونات كفتاة مسلمة، قالت العلي لـ"سبوتنيك": "من خلال لقاءاتي مع رجال الدين المسيحي حصلت على الكثير من التوجيهات للتعمق في فن الأيقونة لكون هذا الفن مليء بالرموز التي لا يفهمها العامة".

    وحول طموحاتها المستقبلية أشارت "العلي" إلى رغبتها الملحة في تعلم المزيد والتعمق في فن الأيقونة من خلال ارتياد المدارس العالمية في هذا المجال وقالت: "لدي حلم بأن أزور اليونان أو روسيا لأرتاد المدارس والأكاديميات المتخصصة بتعليم رسم الأيقونات البيزنطية الذي يتضمن 15 مدرسة لأصول هذا الفن العميق، وهذا التنوع هو بالضبط ما أحتاجه وأصبو إليه".

    وكلمة الأيقونة يونانية الأصل وتعني الصورة وهي فن من أصول كنيسة أورثوذوكسية شرقية، وعادة ما يشار إلى فن الايقونة البيزنطية بمصطلح كتابة الأيقونة بدلا من "رسم" لما تتضمنه الأيقونة من رموز عميقة وطقوس مسيحية لا يدركها إلا المتعمق بهذا الفن.

    وسيم ن عيسى فنان سوري
    © Sputnik . Wasim Issa
    رسام سوري يبهر الجمهور بموهبته الاستثنائية
    وهذه الرموز تمتد إلى خطوط الأيقونة وتوزيع المشاهد ووضعية الجسد، كما أن الألوان المستخدمة لها دلالاتها العميقة.

    فالأحمر القاتم مثلاً يرمز إلى الإنسانية المتألمة، وإلى محبة المسيح وإلى الألوهة، والأزرق رمز المعرفة التي لا تدرَك بالعقل وإنما بالقلب، ويرمز إلى المجد الإلهي، والأخضر يرمز إلى التجديد، والذهبي يرمز إلى الأبدية، والأصفر يرمز إلى النور الإلهي، والأبيض يرمز إلى الطهارة، والى توهج النور الإلهي، والأسود يرمز إلى الضياع والمجهول والى ظلمة الخطيئة والموت، والبنّي يرمز إلى الأرض، فآدم الأول من تراب، أما البنفسجي فيرمز إلى الاتحاد بالله فهو مزيج من الأزرق، طبيعة البشر، والأحمر، رمز الطبيعة الإلهية.

    تجدر الإشارة إلى أقدم ايقونة مسيحية في العالم هي "الشاغورة" الموجودة في صيدنايا بريف دمشق، وهي إحدى النسخ الأصلية للأيقونات الأربع التي رسمها بيده القديس لوقا الرسول أحد تلامذة السيد المسيح الإثني عشر، وتلقب بالسريانية "شاغورة أو شاهورة" ومعناها "الذائعة الصيت" أو "الشهيرة".

    وقد أخذت الأيقونة البيزنطية بعدها الكامل بدءاً من القرن السادس في بيزنطة، وعرفت لدى مختلف الكنائس الشرقية، وتختلف مدارسها وفق البلدان حيث نجد إلى جانب الأيقونة البيزنطية أو اليونانية مدارس سورية وقبطية ورومانية وروسية، وغيرها.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المارة على ضفة قلعة بطرس وبولس في مدينة سان بطرسبورغ
    "البندقية الروسية"...جمال سان بطرسبورغ الراقي
    الجزائر تريد إشراك القبائل الليبية في الحوار الليبي
    هل تشارك القبائل الليبية في الحوار الوطني؟
    إنفوجراف.. من هو رئيس الوزراء العراقي الجديد؟
    رئيس الوزراء العراقي الجديد في سطور
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك