فيديو... لحظة هروب جناة بعد تنفيذهم جريمة قتل في السعودية

عثر مواطن من بلدة القاعد شمال غرب حائل في السعودية، على جثة شاب في العشرينيات مقتولا داخل سيارته.

وقامت الكاميرا الخاصة بأحد المحلات، بتوثيق لحظة توقف سيارة بشكل مفاجئ، ونزول شخص منها مهرولا تجاه مركبة أخرى، اصطحبته وفرت بعيدا.

وأفادت مصادر أنه عثر داخل السيارة الأولى على شاب مقتول وهو مواطن سعودي ظهرت على أنحاء متفرقة من جسده كدمات وآثار ضرب عنيف، بالإضافة إلى تهشم في الرأس.

ووصلت الفرق الأمنية إلى مكان الحادث، وقامت بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث.