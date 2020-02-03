آل باتشينو يتعرض لحادث مؤسف... صور

تعرض الممثل الأمريكي، آل باتشينو، لحادث مؤسف على السجادة الحمراء، خلال حضوره حفل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، أمس الأحد.

وتعثر "باتشنيو" (79 عاما) أثناء صعوده الدرج، قبل بدء الحفل، الذي أقيم في قاعة ألبرت هول في العاصمة البريطانية لندن.

ولكن سارع القائمون على الحفل بمساعدة بطل أفلام "الأب الروحي" الشهير، على النهوض، والوقوف على قدميه، وسط قلق من صديقته، ميتال دوهان، التي كانت حاضرة الحفل برفقته.

- Actor Al Pacino, 79, takes a tumble on the red carpet as he arrives at the BAFTAs pic.twitter.com/yOAMZkTB6w — Abiodunsblog (@abiodunsblog) February 3, 2020

ولم يفز آل باتشينو في حفل "بافتا"، بجائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم "الأيرلندي" (The Irishman)، من بطولة مارتن سكورسيزي.

وينافس باتشينو على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم "الأيرلندي"، والذي يشارك في بطولته، روبرت دي نيرو وجو بيشي، الذين سبق لهم جميعا الفوز بجوائز أوسكار.

وتدور أحداث الفيلم، الذي أنتجته شبكة "نتفليكس" الأمريكية، حول صعود عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهي الحكاية التي تمتد لعدة أجيال وتتعرض لإحدى أكثر الجرائم غموضا في التاريخ الأمريكي المعاصر.