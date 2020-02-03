فنانة مصرية شهيرة سعيدة من شائعة وفاتها في السعودية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنباء عن وفاة الممثلة المصرية، منال سلامة، أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار قلق معجبيها.

وخرجت منال سلامة لتعلق على شائعة وفاتها، من خلال مقطع مصور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، والذي أكدت فيه ساخرة أنها "حية ترزق".

وأعربت "سلامة" عن سعادتها من شائعة وفاتها، لأنها أظهرت لها حب واهتمام العديد من أصدقائها، لافتة إلى أن هاتفها لم يتوقف عن الرنين منذ رواج الشائعة.

وخرجت الممثلة المصرية، نهال عنبر، لتؤكد عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أن "الفنانة الجميلة منال سلامة، بخير والخبر المنتشر عنها كذب، ربنا يخليها لجوزها وأولادها".

وكانت الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، إلى جانب كل من تيم حسن، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وصفاء الطوخي، ومي كساب، ولقاء سويدان، وشريف خير الله، وهو من تأليف مجدي صابر، ومن إخراج أحمد شفيق، ومن إنتاج صادق الصباح.

يشار إلى أن منال سلامة ولدت في القاهرة عام 1970، وهي شقيقة الممثل شريف سلامة، ومتزوجة من المخرج عادل أديب، وأثمر زواجهما عن "علي وأميرة"، ومن أشهر أعمالها الفنية، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من إنتاج عام 1996، وهو من بطولة نور الشريف وعبلة كامل وحنان ترك ومحمد رياض ووفاء صادق ومصطفى متولي، وهو عن قصة إحسان عبد القدوس وإخراج أحمد توفيق.