فيديو... قرد بابون يخطف شبل أسد من عرينه

قام قرد بابون باختطاف شبل من عرين أحد الأسود، خلال مهمة البحث عن الطعام ليتسلق به إلى قمم الأشجار.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، التقط كورت شولتز داخل حديقة كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا، مقطع فيديو للقرد وهو يمسك بالشبل ويمنعه من الهروب.

وقال شولتز إن شبل الأسد كان يصرخ بشدة.

ومن غير الشائع قيام قرود البابون باصطياد أو قتل أشبال الأسود والفهود والحيوانات الضارية، إلا أنه من المتوقع أن يكون هذا الشبل قد تعرض للقتل.

البابون، هو من القرود الكبيرة التي تمتلك أسنانا كبيرة مما يجعلها كأنها كائنات حية شرسة، كما تزن الذكور نحو 41 كغم وتزن الإناث أصغر نحو 10 كغم.

وتعد قرود البابون حيوانات اجتماعية تعيش في مجموعات على الفواكه وأوراق الأشجار والحشرات والديدان والحيوانات الصغيرة.