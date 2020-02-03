فيديو مسرب لهاتف غالاكسي المبتكر الجديد

بعد إصدار سامسوغ لهواتف " Galaxy Z Flip" القابلة للطي بشكل عمودي، تم تسريب الجهاز الجديد كلياً، على أن يتم الكشف الرسمي عنه في 11 فبراير/شباط الحالي.

ومايميز هذا الهاتف هو الطي العمودي بخلاف ماهو عليه الحال في الإصدارات السابقة، بالإضافة لشاشة صغيرة من أجل عرض الوقت والتاريخ عند عملية الإغلاق والفتح.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

وتم تسريب ميزات هذا الهاتف، وهي شاشة بقياس 6.7 بوصة وبدقة عالية تصل إلى 2636×1080 بكسل، وهي مغطاة بطبقة زجاجية رقيقة جداً، بجانب شاشة صغيرة في الجهة الخارجية بقياس 1.06 بوصة وبدقة 300×116 لإظهار الوقت والإشعارات عند الطي. إضافة إلى كاميرا أمامية على شكل ثقب في أعلى الشاشة بدقة 10 ميغابكسل، وكاميرا رئيسية خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل لكل عدسة.

وسيكون الهاتف متاحا بسعر يصل إلى 1500 دولار في 14 من الشهر الجاري.