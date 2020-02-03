بعد "مشاجرة الساحل"... النيابة تحيل أحمد عز وشقيقة زينة للمحاكمة

أمرت النيابة المصرية بإحالة الممثل المصري أحمد عز، وشقيقة الفنانة زينة إلى المحاكمة، بعد مشاجرة وقعت بينهما.

وقال موقع "في الفن" المصري، إن نيابة برج العرب بمحافظة الاسكندرية، أصدرت قرارا، بإحالة عز وشقيقة زينة( اسمها الأصلي ياسمين رضا) إلى المحاكمة، على خلفية المشاجرة، التي وقعت بينهما في أحد فنادق الساحل الشمالي في أغسطس/ آب الماضي.

يذكر أن نيابة برج العرب قد استمعت، في وقت سابق، إلى أقوال الفنان أحمد عز في المشاجرة، التي حدثت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة.

وخلال التحقيقات، قال أحمد عز، إن ياسمين، اعتدت عليه فجأة وبدون مقدمات، وكان بصحبتها شخص آخر بادر بالسباب أمام الموجودين في مكان الواقعة.

وأضاف، أنها قامت ببلاغ كاذب ضده، نظرا لأنها حررت ضده محضرا تتهمه فيه بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق.

يذكر أن النيابة استمعت إلى أقوال 3 أشخاص من شهود الواقعة، إضافة إلى تحفظها على سجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من أحمد عز.