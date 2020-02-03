العثور على رأس سمكة قرش عمره 330 مليون عام

ووفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن"، عثر العلماء على بقايا نحو 15 إلى 20 نوعا مختلفاً من أسماك القرش في الكهف، من بينها رأس قرش أبيض كبير الحجم.
وأشار العلماء إلى أن هذا الرأس يبلغ عمره قرابة 330 مليون عام، حيث يعود إلى عصر كانت فيه المحيطات تغطي معظم أجزاء أمريكا الشمالية.
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Of course where there is a fossil sea bed, there are fossil sharks 😁🦈
وتوصل العلماء إلى أن القرش ينتمي لفصيلة تسمى "سايفوداس ستريتاس"، ويتراوح طوله ما بين 16 إلى 20 قدما.
ويعتبر كهف "الماموث" الذي تم العثور فيه على بقايا القرش، أكبر كهف في العالم ويعد من المعالم السياحية البارزة في الولايات المتحدة.
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