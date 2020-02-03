مصر... كشف أسباب الحادث الذي أودى بحياة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم

أظهرت نتائج الفحص المبدئي لسيارة خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم" والذي لقي مصرعه في حادث على الطريق الدائري في مصر، سبب الحادث.

ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، خاطبت النيابة العامة في جنوب الجيزة اللجنة الهندسية المشكلة لفحص سيارة خالد لإفادتها بنتائج الفحص وتقريرها بشأن السيارة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى مصرع بشارة فى حادث تصادم، وحدوث تلفيات كبيرة فى سيارته، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق المتسبب فى الحادث عقب هروبه

ويكثف رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة، حيث يجرون فحصا شاملا لكاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتحديد أسبابه ومعرفة السيارة التى تسببت في الحادث تمهيدا لضبط وإحضار قائدها والتحقيق معه.

وشهد اليوم الاثنين، إقامة قداس الصلاة على الراحل خالد بشارة في كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وهو القداس الذي شهد حضور المئات لتقديم واجب العزاء.