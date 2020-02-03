بعد "القاهرة"... جامعة مصرية ثانية تحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس والطبيبات

أعلنت جامعة عين شمس المصرية، اليوم الاثنين، حظر ارتداء النقاب من قبل عضوات هيئة التدريس، وكذلك الطبيبات وعضوات هيئة التمريض في المستشفيات الجامعية.

أعلنت جامعة عين شمس المصرية، اليوم الإثنين، حظر ارتداء النقاب من قبل عضوات هيئة التدريس، وكذلك الطبيبات وعضوات هيئة التمريض في المستشفيات الجامعية.

وجاء في نص قرار رئيس الجامعة، الدكتور محمود المتيني، بتاريخ اليوم، أنه بعد الاطلاع على أحكام الدستور والقانون وقرارات القضاء وشكاوى الطلاب، تقرر حظر إلقاء عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة والمعاهد، للمحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات.

وأضاف: "يحظر أيضًا على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهم بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها، التعامل مع المرضى وهن منتقبات". و"كل من يخالف الحظر الوارد بالقرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وفي أبريل/ نيسان 2015، قرر رئيس جامعة القاهرة آنذاك، جابر نصار، حظر ارتداء النساء من أعضاء هيئات التدريس في الجامعة النقاب، أثناء إلقاء المحاضرات لطلاب الجامعة الحكومية، وهو ما فجر حينها حالة من الجدل داخل الحرم الجامعي والأوساط الإعلامية والدينية.

لكن المحكمة المصرية الإدارية العليا، أيدت الشهر الماضي، حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس في الجامعة، بشكل نهائي غير قابل للطعن، ورفضت الدعاوى المقدمة من عشرات الباحثات لإلغاء قرار رئيس الجامعة لعام 2015.

وقالت المحكمة في نص قرارها إن "حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة".