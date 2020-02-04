أحمد مكي يرفض تلبية طلب أثناء تواجده في السعودية... فيديو

رفض الفنان المصري، أحمد مكي، طلبا أثناء حضوره مؤتمرا صحفيا في العاصمة السعودية الرياض، للكشف عن تفاصيل مسرحيته الأولى "حزلقوم"، المستوحاة من إحدى شخصياته الشهيرة.

وعندما طلب أحد المراسلين من "مكي"، تقليد صوت "حزلقوم" المميز، رفض ذلك قائلا: "لا مينفعش".

وسبق لأحمد مكي أن قدم شخصية "حزلقوم" في فيلم "لا تراجع ولا استسلام"، ومسلسل "الكبير أوي".

View this post on Instagram A post shared by hala abo shama (@hala.abo.shama) on Feb 3, 2020 at 9:02am PST

وأكد أحمد مكي خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتحدث في مسرحية "حزلقوم" باللهجة المصرية، وليس بالسعودية كما يعتقد البعض، معلقا: "الموضوع مصري كله".

وكشف عن أنه كان يتمنى تقديم مسرح منذ سنوات، ولكن توقف المشروع بسبب تعرضه لأزمة صحية وقتها، حتى جاء إليه المخرج والمنتج مجدي الهواري، وعرض عليه تقديم مسرح، في الوقت الذين كانت الفكرة تلح عليه من جديد.

وعبّر مكي عن شكره للجمهور السعودي على الاستقبال الكبير والاحتفاء بالمسرحية، مؤكدا سعادته بعودة المسرح إلى رونقه.

وسينطلق عرض مسرحية "حزلقوم"، غدا الأربعاء، على مسرح أبو بكر الشدي بمنطقة الرياض بوليفارد

ويشارك في بطولة مسرحية "حزلقوم"، بيومي فؤاد ومحمد سلام وسليمان عيد وميرنا جميل، وهي من إخراج كريم سامي.