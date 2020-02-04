روبوت ذكي لخدمات الطعام من "إل جي" يقتحم المطاعم... فيديو

أطلقت شركة "إل جي" الروبوت الذكي Cloi ServeBot في أحد مطاعم العاصمة الكورية سيئول، حيث يمكن للروبوت الجديد نقل الطعام إلى الطاولات من خلال حمل وتوصيل ما يصل إلى أربع صوان طعام للعملاء بشكل مستقل.

ويتميز الروبوت الجديد بأن يتجنب العقبات والاصطدام أثناء التنقل، وذلك لأنه مزود بتقنية القيادة الذاتية، بحسب ما ذكر موقع "inceptivemind".

#invention Robot waiter LG CLOi ServeBot started serving customers in Seoul https://t.co/hgEBs0inm6 #robotics — Amit Malewar (@amit_malewar) February 4, 2020

​وأوضحت الشركة في بيان لها أن الروبوت قد تم وضعه في أحد مطاعم الامتياز التابعة لشركة CJ Foodville في وسط سيئول، ويمثل هذا أول نشر لروبوت خدمة الأطعمة من "إل جي" في مطعم منذ عرضه في معرض CES 2020 في لاس فيغاس.

كما أن الروبوت يمكنه إحضار الطعام للعملاء، ونقل الأطباق الفارغة إلى المطبخ بعد أن ينهي العملاء وجباتهم، وأضافت أن الروبوت يقول: "أنا آسف، لكن هل يمكنني المرور؟" عندما يكتشف عائقًا أمامه، مع تشغيل أغنية أثناء التنقل حتى يتمكن العملاء من التعرف عليه.

وأضافت الشركة أن الروبوت مفيد في حمل الأطعمة الساخنة جدًا أو عندما يوجد عدد من الصوان ثقيلة الوزن، الأمر الذي يسمح للموظفين بالتركيز بعناية أكبر على خدمة العملاء، كما يعرض Cloi ServeBot أيضًا تعابير الوجه المختلفة على شاشته أثناء خدمة العملاء.