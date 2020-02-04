شاكيرا تحسم جدل "زغرودتها" في حفل "السوبر بول"

حسمت المطربة الكولومبية، شاكيرا، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الحركة التي قامت بها، خلال فقرتها الغنائية في حفل "السوبر بول".

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، لقطة مصورة لشاكيرا من الحفل، وهي تطلق ما يشبه "الزغرودة" العربية.

everyone is making fun of this but it’s a traditional arabic celebration chant, referred to as “zaghroota” pic.twitter.com/CP7XgY9dk2 — Rawan (@rawan) February 3, 2020

واختلف مغردو "تويتر" بشأن أصول "زغرودة" شاكيرا، إذ تكهن البعض أنها فعلت ذلك لأنها من أصول لبنانية، بينما لفت البعض الآخر إلى أن إخراج لسانها هو جزء من ثقافة أفريقية.

وخرجت شاكيرا، عبر "تويتر"، لتحسم ذلك الجدل، بنشرها مقطعا مصورا من الحفل يضم لقطتها الشهيرة، وأكدت معها: "أود أن أشكر كولومبيا على منحها لي إيقاعات مابالي وشامبيتا والسالسا والأفرو كاريبية، التي سمحت لي بإحياء حفل "السوبر بول" الذي حلمت به منذ أكثر من عقد".

I want to thank Colombia for giving me the mapalé, the champeta, the salsa and the Afro-Caribbean rhythms that allowed me to create the Super Bowl Halftime Show that I dreamed of more than a decade ago. pic.twitter.com/KlBb94vJfL — Shakira (@shakira) February 3, 2020

​وكانت شاكيرا قد أحيت حفل "السوبر بول"، إلى جانب المطربة العالمية من أصول لاتينية جينيفر لوبيز، في أول لقاء فني بينهما على المسرح.

وشاركت شاكيرا بهذه المناسبة، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها مع جينيفر لوبيز من الحفل، وكتبت معها: "شكرا لك يا جينيفر لوبيز على ليلة أظهرت مدى قدرة اللاتينيين على ما يمكن أن يقدموه".

يشار إلى أن شاكيرا احتفلت، أول أمس الأحد، بعيد ميلادها الـ43، وقالت لجمهورها: "إن أفضل هدية عيد ميلاد هي دعم جميع المعجبين وفريق العمل المذهل والمدهش الذي يحلم به أي فنان".

وتابعت: "نحن اللاتينيون صعدنا جبل كليمنجارو، وصنعنا التاريخ الليلة، ولم نتمكن من فعل ذلك دونكم جميعا!".