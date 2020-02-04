حفيدة أم كلثوم تحيي حفلا في الإمارات

تستعد المطربة سناء نبيل، حفيدة "كوكب الشرق" أم كلثوم، لإحياء حفل غنائي كبير في الإمارات، ضمن فعاليات مهرجان موسم أبو ظبي للموسيقى الكلاسيكية.

ووفقا لما نشره موقع "في الفن"، من المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس المقبل.

وتقوم حفيدة أم كلثوم بالغناء بمشاركة أوركسترا "كورد كواسيه"، الذي يضم نخبة من العازفين المصريين، تحت قيادة الموسيقار مصطفى فهمي.

وسبق لسناء نبيل المشاركة في برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي".

يذكر أن سناء نبيل صاحبة الـ17 عاما، تدرس في المعهد العالي للموسيقى العربية.