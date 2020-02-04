فرنسا تحذر من فيروس مدمر للمحاصيل الزراعية يصيب عدة دول

حذرت وكالة سلامة الغذاء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، من فيروس يهدد محاصيل الطماطم والفلفل في البلاد، بعدما أصاب ست دول في أوروبا بالإضافة إلى تركيا والولايات المتحدة والصين.

وقالت الوكالة في بيان إن الفيروس الذي يصيب الطماطم في الأساس غير ضار بالبشر، لكنه يمكن أن يدمر مناطق كاملة من الإنتاج سواء في البيوت الزجاجية أو الحدائق النباتية أو الحقول العضوية.

وأضافت أنه يمكن للفيروس الانتقال عن طريق البذور والنباتات والفواكه المصابة، وكذلك عن طريق الاتصال البسيط، وبمقدوره البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة دون أن يفقد قدرته على الإصابة.

ولا يوجد حاليًا أي علاج أو لقاح مقاوم للفيروس الذي ظهر في الشرق الأوسط عام 2014، قبل انتشاره إلى أوروبا عام 2018، وبحسب الوكالة، هناك خطر كبير من انتشاره في فرنسا مع تأثير محتمل على المحاصيل.

ويتسبب الفيروس في ظهور بقع صفراء أو بنية اللون على أوراق الشجر وتشوهها، مما يجعل المحاصيل غير قابلة للتسويق، وتوصي الوكالة بإزالة وحرق النباتات الموجودة في المنطقة المصابة.