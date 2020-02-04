طفلة روسية تسعى لمقابلة بيلي إيليش بطريقتها الفنية الخاصة... صور

تحلم أنستاسيا كوفتون، تلميذة من مدينة بيرم تشايكوفسكي الروسية، المغرمة ببيلي إيليش الفائزة بجائزة "غرامي"، بتغطية النسخة الأمريكية من "فوغي"، بهدف مقابلة إيليتش، وتعتزم بذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك.

وأصبحت كوفتون مصممة أغلفة إصدارات لمجلة "فوغي" الأمريكية، ودعت المجلة الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عامًا من مدينة تشايكوفسكي (إقليم بيرم) لجذب المغني بيلي إيليش، نتيجة لذلك، اختارته الفنانة الصغيرة رسم نجمتها من عدة خيارات.

.@billieeilish is our March cover star!



For this issue, Vogue commissioned 3 unique covers—all starring @billieeilish—from 3 different photographers. Read the full profile: https://t.co/wLrDGAEcHq pic.twitter.com/BhcVCebVyT — Vogue Magazine (@voguemagazine) February 3, 2020

​وقالت تلميذة إنها تحلم بالعمل مع بيلي إيليش، وكان من المفاجئ بالنسبة لها عرض العمل في نفس المشروع مع نجمتها المفضلة، بحسب المجلة.

وقالت الفتاة: "أود أن ألتقي بها، سأفعل كل شيء من أجل هذا، بما أنها مهتمة بما أقوم به، فسيكون ذلك جيدًا ممكنا، لكن يجب علينا المحاولة".