طفلة روسية تسعى لمقابلة بيلي إيليش بطريقتها الفنية الخاصة... صور

وأصبحت كوفتون مصممة أغلفة إصدارات لمجلة "فوغي" الأمريكية، ودعت المجلة الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عامًا من مدينة تشايكوفسكي (إقليم بيرم) لجذب المغني بيلي إيليش، نتيجة لذلك، اختارته الفنانة الصغيرة رسم نجمتها من عدة خيارات.
.@billieeilish is our March cover star!— Vogue Magazine (@voguemagazine) February 3, 2020
For this issue, Vogue commissioned 3 unique covers—all starring @billieeilish—from 3 different photographers. Read the full profile: https://t.co/wLrDGAEcHq pic.twitter.com/BhcVCebVyT
وقالت تلميذة إنها تحلم بالعمل مع بيلي إيليش، وكان من المفاجئ بالنسبة لها عرض العمل في نفس المشروع مع نجمتها المفضلة، بحسب المجلة.
وقالت الفتاة: "أود أن ألتقي بها، سأفعل كل شيء من أجل هذا، بما أنها مهتمة بما أقوم به، فسيكون ذلك جيدًا ممكنا، لكن يجب علينا المحاولة".
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