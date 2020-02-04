قبل الشهرة... أحمد حلمي ورامز جلال شاركا نادية لطفي بطولة مسلسلها التلفزيوني الوحيد

قد يجهل الكثير من معجبي الفنانين أحمد حلمي ورامزجلال، أنهما شاركا الفنانة الراحلة، نادية لطفي، بطولة مسلسلها التلفزيوني الوحيد.

ويحمل المسلسل اسم "ناس ولاد ناس"، وهو من إنتاج عام 1993، وشهد انضمام أحمد حلمي إلى صفوف أبطاله، قبل أن ينال الشهرة والنجومية، من بطولته للعديد من الأفلام الناجحة جماهيريا، وحتى قبل تقديمه للبرنامج التلفزيوني "لعب عيال"، الذي كان يذاع على الفضائية المصرية.

كما صادف الحظ رامز جلال، أن يشارك نادية لطفي، مسلسلها الوحيد، قبل أن ينال النجومية هو الآخر، بفضل بطولته لأفلام شهيرة، ومن تقديمه لبرامج المقالب.

وشارك في بطولة المسلسل، كرم مطاوع، وعبد المنعم مدبولي، وأحمد بدير، ومحمد عوض، وأمينة رزق، محمد رضا، وهو من تأليف بهجت قمر وإخراج عادل صادق.

ويجسد أحمد حلمي في أحداث المسلسل، دور أحد أبناء نادية لطفي، الذي يعمل "صبي سباك" دون علم والده، بينما يلعب رامز جلال دور ابنها أيضا، وهو مطرب فاشل.

ويعد مسلسل "ناس ولاد ناس" هو العمل الأخير في مشوارها الفني، إذ ابتعدت من بعده عن الساحة الفنية على مدار 27 عاما حتى رحيلها اليوم الثلاثاء، عن عمر 83 عاما، بعد صراع مع المرض.