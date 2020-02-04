كيف علق الجيش الإسرائيلي على وفاة نادية لطفي؟

خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ليعلق على وفاة الفنانة المصرية، نادية لطفي، التي رحلت اليوم الثلاثاء عن 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

وغرد "أدرعي" عبر حسابه على "تويتر": "بمزيد من الحزن والأسى، رحلت عنا الفنانة القديرة نادية لطفي، التي قدمت أعمالا سينمائية خالدة، كما قدمت للإنسانية أعمالا عظيمة بتأريخ السينما المصرية، وتعد بحق من أهم ممثلات العصر الذهبي للسينما المصرية، ونحن في إسرائيل اعتدنا متابعة أفلامها كل يوم جمعة عبر شاشة التلفاز الإسرائيلي".

بمزيد من الحزن والأسى رحلت عنّا الفنانة القديرة #نادية_لطفي التي قدمت أعمالًا سينمائية خالدة كما قدمت للإنسانية أعمالًا عظيمة بتأريخ السينما المصرية وتعد بحق من أهم ممثلات العصر الذهبي للسينما المصرية ونحن في #إسرائيل اعتدنا متابعة افلامها كل يوم جمعة عبر شاشة التلفاز الاسرائيلي pic.twitter.com/Ot5mIZ7aCz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 4, 2020

وتابع: "فليسكنها الله تعالى فسيح جناته، ولأهلها وأصدقائها ومحبيها في مصر وإسرائيل والعالم الصبر والسلوان".

فليسكنها الله تعالى فسيح جناته ولأهلها وأصدقائها ومحبيها في #مصر و #اسرائيل والعالم الصبر والسلوان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 4, 2020

​وتوفيت، اليوم الثلاثاء، نادية لطفي، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد مشوار سينمائي طويل مرصع بباقة من أبرز الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

وكانت صحتها قد تدهورت خلال الأسابيع القليلة الماضية، ورقدت بالعناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة.

ويشيع جثمان الفنانة الراحلة بعد ظهر غد الأربعاء، فيما يقام العزاء يوم الخميس بمسجد الشرطة، في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية.