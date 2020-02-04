غوغل تعترف بوجود خطأ أدى إلى إرسال فيديوهات عشوائية

حدث عطل فني تقني في شركة "غوغل" تسبب في إرسال عدد كبير من مقاطع الفيديو بشكل عشوائي بين المستخدمين.

ونشر موقع "ماشبل" أن هذا الخطأ حدث بين فترتي 21-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 الماضي، مما أثر على البيانات المخزنة لمستخدمي "صور غوغل".

وأكدت "غوغل" أن المشكلة قد تم حلها وأن العطل أثر على 0.01% فقط من مستخدمي التطبيق، وأشارت إلى أنها قد أخطرت المتأثرين بالخلل واعتذرت، واقترحت على جميع المستخدمين "إجراء تصدير آخر للمحتوى وحذف التصدير السابق".

وكانت غوغل قد أبلغت، في وقت سابق، مستخدمي خدمة "صور غوغل" بحدوث مشكلة فنية أدت إلى إرسال مقاطع فيديو بشكل عشوائي قبل أن يتم حلها فيما بعد.