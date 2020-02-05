"آبل" تطلق هاتفا جديدا قابلا للطي... فيديو

كشفت شركة "آبل" عن اختراع جديد حصلت عليه هذا الأسبوع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية، لجهاز قابل للطي مع آلية فريدة تتيح ثني الشاشة المرنة بزاوية أوسع دون حدوث تلف أو تجعد لها عند الطي.

تعد الهواتف القابلة للطي إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجهها شركات صناعة الهواتف الذكية في الوقت الحالي، حسب ما ورد في موقع بيزنس إنسايدر الإلكتروني.

وتظهر براءة الاختراع التي تحمل عنوان "الأجهزة الإلكترونية ذات الشاشات والمفصلات المرنة" إصداراً جديداً من هاتف آي فون قابل للطي يعتمد على آلية فريدة من نوعها على لوحات تعمل كدعامات معدنية صغيرة تحول دون حدوث تجعد أو تلف في الشاشة عن الثني والطي وفتح وغلق الهاتف عدة مرات، وبالتالي لن يؤثر على جودة الصورة عند نقطة الطي.

Apple Foldable Phone Hinge Patent Spotted on USPTO Trademark Site https://t.co/c2JlFdbkGN pic.twitter.com/ZIwowqXHgi — Daily Bugle (@VeekeezMedia) February 5, 2020

​وتوضح البراءة أنه عندما يكون الجهاز مفتوحاً بشكل مسطح بدلاً من طيه، فإن المفاصل تعمل على نشر لوحين دعم داخليين يدوران في مكانهما أسفل الشاشة لإبقائها مشدودة، لتجنب المشكلة التي واجهتها سامسونغ مع أولى الهواتف الذكية القابلة للطي "غالاكسي فولد"، العام الماضي، حيث أشارت تقارير فور طرحه عن وجود علامات خدوش وخطوط تؤثر على جودة الصورة والشاشة ذاتها.