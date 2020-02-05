أحمد عز يتخذ إجراء جديدا ضد زينة

قرر الفنان المصري أحمد عز، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراء جديد ضد الممثلة زينة، وذلك أمام النائب العام.

وذكر محامي الفنان أحمد عز، أنه تقدم بتظلم للمستشار النائب العام يحمل رقم 7079 لسنة 2020 عرائض المكتب الفني للنائب العام، على قرار إحالة عز إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ضرب وسب وقذف الممثلة زينة، وعدم إعلانه بالجلسة حتى تاريخه.

والتمس عز صدور قرار من النائب العام باستبعاد جريمتي الضرب والسب الموجهتين إليه، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

كما التمس تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا بمعرفة المكتب الفني لسيادة النائب العام.

وأكد دفاع الفنان، أن التظلم جاء تأسيسًا على ما وصفه بالتناقض البين الذي يستعصي على الموائمة والتوفيق بين أقوال "نسرين" شقيقة الفنانة "زينة" عن روايتها للواقعة في تحقيقات النيابة العامة ص28 الذي يؤكد تلفيق الاتهام للفنان.

وأشار إلى أن هناك تناقض بين بين الدليل القولي بأقوال شهود الاثبات وبين الدليل الفني التقرير الطبي، وتناقض في أقوال الشهود عن أقوال المجني عليها في ألفاظ السباب تناقضًا يستعصى عن الموائمة وخلافًا عما جرى تصويره بكاميرات تصوير الفندق، بالإضافة إلى القصور البيّن في محضر الشرطة بعدم مناظرة المجني عليها بواسطة أنثى وعدم ذكر ما بها من إصابات، والدفع ببطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وعدم جديتها.