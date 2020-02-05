كيم كاردشيان تنتصر في معركتها مع مخترع "وجه مصاص دماء"

أنهت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، معركتها القضائية ضد الطبيب تشارلز رونيلز، الذي يطلق على نفسه مخترع ما يعرف بـ"وجه مصاص دماء".

وذكرت صحيفة "ذا بلاست"، أن كاردشيان حققت انتصارا في الدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها متهمة طبيبا بالاستفادة دون وجه حق من اسمها والتشهير بها.

وانتهت القضية بالتصالح بعد تسوية عقدتها مع الطبيب رونيلز، بعد اتهامه باستغلال وجهها واسمها على صفحاته الاجتماعية الخاصة، وذلك من أجل الترويج لعملياته الطبية والتسويق لنفسه، وهو ما اعتبرته انتهاكا لحقوق الطبع والنشر لعلامتها المسجلة، دون إذن مسبق منها.

ووافق الطبيب على أمر قضائي يمنعه من استخدام اسم كيم أو ما يمت لها بصلة الشبه مجددا، كما سيكون من حق خبيرة الموضة والأزياء، رفع دعوى قضائية أخرى إذا جرى خرق الاتفاق.

يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت كارداشيان بدعوى قضائية ضد الطبيب تشارلز، وشركته الخاصة (الجمعية الأمريكية للطب الخلوي التجميلي)، متهمة إياه بالتلاعب واستخدام وجهها وشبيهاتها، من أجل الترويج لأعماله.

وأشار الطبيب إلى خضوع كاردشيان إلى إجراء تقنية "مصاص دماء" لضخ الشباب في بشرة وجهها قائلا "كيم كارداشيان والقصة القانونية السرية وراء صورة مصاص دماء السيلفي الأكثر شهرة".

واعترفت بعدها كيم كارداشيان بإجراء العلاج المبتكر دون جراحة المعروف بـ"وجه مصاص دماء" قبل سبع سنوات، لكن ما تسبب في غضبها هو استغلال وجهها بشكل واسع في الصفحات التجارية والشخصية للطبيب.