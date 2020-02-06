واتسآب يجرب ميزة جديدة تخص الدردشات الفردية

أضاف تطبيق واتسآب ميزة جديدة في الإصدار التجريبي الأخير الذي أطلقته الشركة على أجهزة الهواتف التي تدعم نظامي تشغيل أندرويد و آي أو إس، تسمح للمستخدمين بإزالة الرسائل بشكل تلقائي بعد انقضاء وقت محدد.

وكان أول من رصد هذه الميزة هو موقع "WABetaInfo" المتخصص في متابعة ميزات تطبيق واتساب، وكتب الموقع: "في التحديثات الجديدة لواتسآب، اكتشفنا ميزة تحت التطوير باسم (الرسائل المختفية) وسوف تسمح بإزالة الرسائل تلقائيًا بعد وقت محدد".

WhatsApp adds expiring messages for group chats in latest beta pic.twitter.com/x5VE308vwl — Seogoog (@Seogoog1) December 27, 2019

وأضاف أن الدلائل الأولى على الميزة تم رصدها في النسخة التجريبية ذات الرقم 2.19.275 من تطبيق واتساب على أندرويد، ونشر الموقع لقطات شاشة للميزة من قسم (معلومات المجموعة) Group Info، ومع ذلك، فقد أشار إلى أن الميزة قد تتوفر للدردشات الفردية أيضًا.

ولوحظ في الإصدار التجريبي الأحدث رقم 2.19.384، بعض التغييرات على ميزات واتساب، بما في ذلك: خيارات جديدة للمدة، كما تم إعادة تسمية الميزة لتصبح "احذف الرسائل".