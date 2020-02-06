تطبيق مفاجأة من أبل... تشغيل السيارة بالهاتف والساعة الذكية

أصدرت شركة "أبل" النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل الجديد، الذي يتيح للمستخدم فتح قفل السيارة وبدء تشغيلها باستخدام الهاتف أو ساعة أبل.

ووفقا لما نشره موقع "ذا فيرج"، يشمل الإصدار التجريبي "iOS 13.4" تطبيقا يدعى "CarKey" الجديد، أي "مفتاح السيارة".

وسيتيح التطبيق فتح قفل باب السيارة، باستخدام هاتف آيفون أو ساعة أبل، من دون استخدام المفتاح إطلاقا.

وستعمل الخاصية مع السيارات الحديثة التي تشمل أنظمتها خاصية "إن أف سي"، التي تتيح مشاركة البيانات بين الهواتف والسيارات.

وسيكون التطبيق موجودا في "الحافظة" Wallet، الخاصة بجهاز آيفون، كما تتيح بعض شركات السيارات اليوم بالفعل استخدام الهاتف كمفتاح سيارة رقمي من خلال تطبيقاتها، لكنها تفرض بعض القيود خلال العملية.

يذكر أن التطبيق موجود في النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل iOS 13.4.