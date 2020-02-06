لم يخف وجهه عن الكاميرا... موظف يسرق الآلاف في أول يوم عمل له

أعلنت شرطة ولاية كونيتيكت الأمريكية، أنها تبحث عن رجل مجهول الهوية أقدم على سرقة بضائع وأموال تقدر بنحو 17 ألف دولار.

قام مالك محطة وقود في مدينة هامدن، بتوظيف رجل يعمل في المناوبة الليلية، لكن العامل على الفور وخلال الساعات الأولى للعمل، قام بسرقة المكان.

وكشف المالك أنه كان يراقب العامل عبر تطبيق على هاتفه الذكي من منزله، قبل أن يكتشف أنه اختفى فجأة عن الأنظار، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

وفور حضوره للمحطة وجد أنه تمت سرقة تذاكر يانصيب وآلاف الدولارات و89 صندوقا من السجائر، لتقدر خسارته الإجمالية بـ17183دولار.

ولم يقم السارق بإخفاء وجهه عن كاميرات المراقبة، مكتفيا بأخذ ملف التوظيف الخاص به، ليبقى مجهول الهوية في ظل عدم قدرة صاحب العمل على تذكر اسمه.

ولا تمتلك قوات الشرطة، سوى صورة للسارق، مطالبة مساعدة من يستطيع، على أمل القبض عليه "في أقرب وقت".