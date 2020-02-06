يصنع المشروب في أقل من دقيقة... مطعم يعتمد على نادل آلي

سعيا لتفادي آثار أزمة نقص العمالة، قررت سلسلة مطاعم يابانية الاعتماد على نادل آلي لتقديم المشروبات داخل مقرها في محطة القطار.

ويقع المقهى في محطة قطار بوكورو بالعاصمة طوكيو، وتمتلكه شركة Yoronotaki التي تدير سلسلة مطاعم تقدم المشروبات الكحولية والأطعمة الخفيفة في أنحاء البلاد.

ويقوم العملاء بالدفع قبل الحصول على إيصال به رمز يتم مسحه عن طريق الماسح الضوئي في الألي، ليبدأ في تحضير المشروب.

ويستغرق النادل الآلي نحو 40 ثانية لصب كوب من البيرة وأقل من دقيقة لتقديم الكوكتيل أو المشروبات التي تحتاج إلى خلط نوعين أو أكثر من المشروبات.

الآلي أيضا مزود بعدد من الكاميرات لرصد ردود أفعال العملاء وتعابير وجوههم، وقياس مدى رضاهم عن الخدمة.

وقال هيرويا ناكانو، من شركة QBIT المصممة للروبوت: "هو قادر على فعل العديد من الأشياء المختلفة بمجرد تغيير إعدادات الطهي المطلوبة".