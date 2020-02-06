"مواهب تستحق الدفن" تعرف على أبرزها حسب النشطاء... فيديو

انتشر في الآونة الأخيرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات التي يستعرض أبطالها مواهبهم المختلفة.

ومن المعروف أن بعض الفيديوهات تنتشر بشكل كبير بسبب الموهبة الرائعة التي يمتلكها أصحابها، أيضا الفيديوهات التي تعرض "موهبة" عادية أو لا شيء بدأت بالانتشار أيضا تحت مقولة "مواهب تستحق الدفن"، في إشارة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن ما يقدمه أصحاب هذه الفيديوهات لا يمكن أن يرتقي إلى تسمية موهبة.

لذلك، جمعت لكم أسرة موقع "سبوتنيك" بعضا من هذه الفيديوهات والتي، بحسب النشطاء، لا يمتلك أصحابها أي موهبة، بل على العكس يجب أن يتم دفنها.

وهنا قام أحد رواد موقع "تويتر" بنشر فيديو يظهر شابا يقوم بالرقص على عامود، معلقا عليه "مواهب تستحق الدفن والحرق والنفي الى المحرقه".

مواهب تستحق الدفن والحرق والنفي الى المحرقه pic.twitter.com/z483dC3UVI — فارس (@fixi48) January 31, 2020

​وهنا نشر مستخدم الموقع نفسه، مقطعا آخر لمجموعة من الشباب، يقومون بإظهار المواهب التي يمتلكونها، ومن بينها إمكانية شرب الماء، وتحريك الحنجرة بشكل غريب، والكتابة على الهواء...

ماشاءالله مواهب مدفونة تستحق الدفن 😍 pic.twitter.com/NqgInIgaCR — نواف (@NawafMilito) September 30, 2019

​بينما قام المستخدم "أبو جابر" بنشر صورة مرسومة قام أحد ما برسمها، حيث اعتبرها أنها موهبة مدفونة في المملكة العربية السعودية ولكنها فعلا تستحق الدفن، حيث أراد "الفنان" رسم طلال المداح.

في المملكة مواهب عديدة مدفونة و لكن امثال هذه تستحق الدفن 💔😂😂



اجل ذا طلال مداح !!! pic.twitter.com/i2mzmfkTjb — أبو جابر / 𝙏𝙎𝙆 (@SirRossonero) September 14, 2015

​كما نشر أحد المستخدمين فيديو آخر لفتاة تغني، وعلق قائلا: "بصراحه مصر فيها شويه مواهب تستحق الدفن".

بصراحه مصر فيها شويه مواهب تستحق الدفن pic.twitter.com/KCMaAenKDe — 𝙼𝚊𝚛𝚒𝚊𝚖𓁺 (@satanic_death) September 10, 2019

​وهذا فيديو آخر لشاب يؤدي أغنية "قالوا لي نفسها تشوفني" بإحساس عال.

​وهنا فيديو آخر لمجموعة من الشباب داخل سيارة يؤدون أغنية فلكلورية محلية.

مواهب تستحق الدفن هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/mlmLHzEgnm — ا (@1iiaxel) November 18, 2019

​بينما اعتبرت "ghusoon" أن موهبة هذه المجموعة من الشباب تستحق الدفن وبقوة.

​هل تعرف أنت مواهب إبداعية أخرى، ولكن من وجهة نظرك تستحق الدفن؟ شاركنا هذه المواهب عبر التعليقات.