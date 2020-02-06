أول رد من ميريام فارس على تقليد شاكيرا لها... فيديو

ردت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، على الحملة التي أطلقها متابعيها دعما لها مؤكدين أن شاكيرا تقلدها.

وأكد جمهور ميريام فارس أن الفنانة العالمية شاكيرا تقلد الاستعراضات التي تقدمها الفنانة اللبنانية، موضحين أن النجمة العالمية شاكيرا قلدتها بالرقص مؤخرا.

@vrejdouzmanian please watch the video of @myriamfares vs @shakira and give us your opinion we really would appreciate if you share this!!! https://t.co/MqthwjYWqY — RoyMyriamFares (@RoyMyriamFares1) February 4, 2020

وردت ميريام فارس على الموضوع بطريقة غير مباشرة، بإعادة نشر تغريدات محبيها، والتي تضمنت فيديو نشره أحد المعجبين يقول إن شاكيرا تقلد ميريام.

واعتبر البعض أن الفنانة اللبنانية أرادت التأكيد على كلام المعجبين بطريقة غير مباشرة، خاصة أنها كتبت على الفيديو: "توارد أفكار".