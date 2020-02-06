ليلى علوي ترأس لجنة تحكيم أولى دورات مهرجان البحرين السينمائي

اختار مهرجان البحرين السينمائي، الممثلة المصرية، ليلى علوي، لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، في أولى دوراته التي تنطلق في شهر مارس/ آذار المقبل.

وقالت إدارة المهرجان في بيان، إن اختيار ليلى علوي (58 عاما) جاء "لما تتمتع به من خبرة في المجال السينمائي إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية خليجية وعربية"، بحسب وكالة "رويترز".

وتضم اللجنة في عضويتها، الممثل السعودي، إبراهيم الحساوي، والناقد البحريني، أمين صالح.

ويقام المهرجان، الذي ينظمه نادي البحرين للسينما، في الفترة من الرابع إلى الثامن من مارس.

وبجانب مسابقة الأفلام الروائية، يشمل المهرجان مسابقة لأفلام الطلبة والأفلام الوثائقية، وتضم لجنتها 3 بحرينيين، هم المنتج والسيناريست، فريد رمضان، والناقد، حسن حداد، والأكاديمي محمد السيد.

كما يشمل مسابقة (مركز التفوق) التي يرأس لجنة تحكيمها، المخرج جمعان الرويعي، ومعه فاطمة ربيعة، مديرة مركز تفوق الاستشاري للتنمية، والممثلة أمينة القفاص.

ويتزامن المهرجان مع الذكرى الـ40 لتأسيس نادي البحرين للسينما الذي تأسس في عام 1980.