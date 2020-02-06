ثغرة أمنية خطيرة في "واتسآب" تهدد أصحاب "آيفون"

اكتشف خبير في الأمن السيبراني، ثغرة أمنية خطيرة، في النسخة المكتبية لتطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، والتي تتسبب في كشف الملفات الخاصة بالمستخدمين.

وتم اكتشاف الثغرة بواسطة خبير الجافا سكريبت، جال وايزمان، الذي قال إنها تؤثر على المستخدمين من خلال هواتف "آيفون" المقترنة بنسخة سطح المكتب من "واتسآب"، (واتساب ويب)، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وهذه الثغرة الأمنية، التي أبلغ عنها "واتسآب" في شهر ديسمبر/ كانون الأول، من الممكن أن تمنح "الهاكرز"، فرصة الوصول إلى الملفات الخاصة والصور ومقاطع الفيديو المخزنة على أجهزة الكمبيوتر.

ويزعم تطبيق "واتسآب" أنه ليس لديه حالات معروفة لـ"هاكرز" استغلوا هذه الثغرة الأمنية لاختراق بيانات مستخدمين.

وأظهر وايزمان أن الثغرة الأمنية تسمح أيضا بالعبث بالرسائل من "الهاكرز"، إذ قد يصممون رابطا يبدو حقيقيا للمستخدم، مع إخفاء برمجيات خبيثة فيه.

وقال الخبير في إحدى التدوينات: "يمكن أن يواجه المستخدمون اختراقا يشمل تعليمات برمجية ضارة أو إدخال روابط في تبادلات غير خبيثة على ما يبدو، وستكون تعديلات الرسائل هذه غير مرئية تماما للعين "غير المدربة".

ولكن، قالت خبيرة الأمن الإلكتروني، كورين إيماي، من مؤسسة "دومين تولز"، إن "الثغرة بالتأكيد تشكل مصدر قلق، فبرنامج "واتسآب" يستخدمه 1.5 مليار مستخدم شهريا، ما يعني أن نسبة كبيرة منهم معرضة للاختراق".

وقالت شركة "فيسبوك"، التي تملك "واتسآب" في بيان: "إننا نعمل بانتظام مع كبار الباحثين في مجال الأمن لمواكبة التهديدات المحتملة لمستخدمينا. وفي هذه الحالة، قمنا بإصلاح مشكلة من الناحية النظرية يمكن أن تؤثر على مستخدمي آيفون، الذين نقروا على رابط خبيث أثناء استخدام واتساب على سطح المكتب".