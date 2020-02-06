اغتصاب طفلة ذات 5 سنوات بمنطقة سكنية تابعة لسفارة أمريكا في الهند

وقالت الشرطة المحلية، إن الضحية هي ابنة أحد موظفي الخدمة في السفارة، وإن المتهم بالهجوم هو جارها ويبلغ من العمر 25 عامًا، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله وإحالته للمحاكمة.

وتعيش كلتا العائلتين على أرض السفارة، التي يعمل بها والد المشتبه به (لكنه هو ليس عضوًا في طاقم العمل). وقال متحدث باسم السفارة في نيودلهي لشبكة "سي بي إس نيوز" الخميس: "إننا قلقون للغاية إزاء هذا السلوك المزعوم".

وأضاف المتحدث: "لقد اتخذنا على الفور إجراءات عندما علمنا بالادعاء، ولفتنا انتباه الشرطة إلى هذا الأمر، السفارة تتعاون بشكل كامل مع السلطات الهندية".

وبحسب شرطة دلهي، وقع الحادث صباح السبت الماضي، عندما خرجت الفتاة لتلعب أمام منزلها، واستدرجها المشتبه به مستخدمًا الألعاب على هاتفه المحمول ثم اغتصبها.

ويعد العنف الجنسي ضد المرأة مشكلة ضخمة في الهند، التي تشهد جريمة اغتصاب كل 20 دقيقة. وأثارت حالات اغتصاب كثيرة مشاعر الاشمئزاز والغضب في أنحاء البلاد.