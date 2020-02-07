الشاب السوري آدم متين... من اللجوء إلى احتراف كرة القدم... فيديو

انتشرت مقاطع فيديو للشاب السوري آدم متين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثبت نفسه كموهبة كبيرة من مواهب كرة القدم وهو لا يزال في الـ16 من عمره، بعد معاناة استمرت لسنوات عديدة.

ولد الشاب في مدينة حماه بسوريا عام 2004، وذهب إلى تركيا مع عائلته عام 2013 بعد بدء الحرب السورية، وأتيحت له فرصة تحقيق حلمه في مجال كرة القدم، بعد ما التقى مع آلاي كسلر رئيس نادي "صوما أسلان غوجو" الرياضي بمدينة اسطنبول.

السوري #آدم.. من مخاض الحرب إلى احتراف #كرة_القدم في تركيا (قصة نجاح)

ولد آدم في 15 يناير/ كانون الثاني عام 2004 بمدينة #حماة السورية، وهاجر إلى #تركيا عام 2013 بسبب اندلاع الحرب هناك.

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​ولعب الشاب في البداية لفريق "صوما أسلان غوجو"، وجذب الأنظار لموهبته واجتهاده الكبيران، وبعدها انضم إلى المنتخب التركي للناشئين في الفئات العمرية 14 و15 و16 عاما، بعد أن منحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجنسية التركية، وقدم بعدها مستويات متميزة مع المنتخب التركي.

ووقّع آدم عقدا احترافيا لعامين ونصف مع فريق "أنطاليا سبور"، أحد أندية الدرجة الأولى بالدروي التركي، ليبدأ بشكل جدي مشواره الاحترافي.

وصرح آدم لوكالة أنباء "الأناضول" التركية "سعيت كثيرا من أجل توقيع عقد احتراف مع أحد أندية الدرجة الأولى في الدوري التركي. احتضنتني تركيا واعتنت بي. أنا محظوظ للغاية".

وأضاف "لقد كان كل شيء صعب في البداية، الحمد لله استطعت تجاوز الصعاب ونجحت، لكن ما زال أمامي طريق طويل".

وأشار آلاي كسلر الذي يعمل أيضا عضو هيئة تدريس في كلية العلوم الرياضية بجامعة إسطنبول، إلى تلقيهم عروضا كثيرة من أندية داخل تركيا وخارجها ترغب في ضم آدم لصفوفها.