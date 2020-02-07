هواوي لا تستسلم... وتعلن التحدي بجهازها الخارق الجديد... فيديو

رغم العقوبات والقيود المفروضة على هواوي، فإن الشركة الصينية تمكنت من تطوير هاتف مميز يشبه كثيراً هواتف آيفون الجديدة، اسمه Huawei Nova 7i، من المتوقع أن يُسهم هذا الهاتف الجديد في النهوض بحجم مبيعات الشركة في الأسواق.

ذكر موقع "tech ish" المتخصص بالهواتف الذكية، أن هاتف Huawei Nova 7i سيحمل مواصفات متطورة وهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، وشاشة كبيرة بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل.

الشيء الأبرز في هذا الهاتف سيكون كاميراته الأساسية، التي ستأتي بأربع عدسات، بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وستحصل على مستشعر بصري من نوع Sоny IMX 586 عالي الدقة، وتقنيات خاصة تساعدها على التقاط صور شديدة الوضوح في ظروف إضاءة منخفضة.

أما الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز فستأتي بدقة 16 ميغابيكسل، وخاصية التعرف على الوجوه.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Кirin 810 ثماني النوى، بتردد يصل إلى 2.7 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات ARM Mаli-G52 MP6 GPU، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.