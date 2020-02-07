وسيلة جديدة لوقف بكاء الطفل... فيديو

أظهر لوني كارتر ، وهو من سكان الولايات المتحدة، طريقة جديدة لتهدئة طفله عندما يبكي، تتمثل بأنه سجل صراخ ابنه وقام بتشغيل الصوت، بعد ذلك هدأ الولد.

واعتبرت صحيفة "ذا صن" بأن هذه الوسيلة الذي استخدمه لوني هي ابتكار أمريكي.

Genius dad hack sees his son stop crying by playing back a recording of his screams pic.twitter.com/r5nJd5jo76 — The Sun (@TheSun) February 6, 2020

ويظهر في مقطع فيديو قصير، توقف طفل يبلغ من العمر ستة أشهر عن البكاء بعد سماع التسجيل الصوتي الذي قام به والده، قائلاً له: "نعم ، إنه أنت يا صديقي، هكذا يبدو.

ولم يحظ اختراع كارتر بمدح وإعجاب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعضهم أن الصبي كان يبكي بسبب الموسيقى الصاخبة، فيما أضافت أخرى أن الوسيلة الوحيدة لتهدئة الطفل هي حمله على الأيدي.