خطوة جديدة من "طرق دبي" بشأن "سالك"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الجمعة، خطوة جديدة بشأن خدمات "سالك".

وقالت الهيئة إنها أطلقت قناة ذكية جديدة تحت عنوان "مساعد سالك الافتراضي" لتقديم خدمات سالك عبر نظام الدردشة "Salik Chat Bot " المتوفر على موقع سالك الإلكتروني، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضافت أنه بإمكان المتعاملين عبر نظام مساعد سالك الافتراضي الجديد استقبال الرد بطريقة سريعة وسهلة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم عبر الرد الآلي من خلال قناة الدردشة السريعة على الموقع الإلكتروني، فضلا عن توفير المعلومات حول رصيد حساب سالك وإعادة تعبئة الرصيد وأنه في حالة عدم قدرة المساعد الافتراضي على إجابة استفسارات المتعاملين، فإنه يتم تحويل المتعامل بشكل تلقائي إلى موظفين معنيين بالرد على أي استفسار.

وأشارت "طرق دبي" إلى أنه بخصوص الخدمات الإجرائية التي تقدمها القناة الذكية الجديدة، فإنه بإمكان المتعامل إعادة تعبئة رصيد سالك عن طريق الدفع ببطاقة الائتمان أو رقم قسيمة البطاقة المتوفرة في منافذ البيع، وذلك بإدخال رقم الهاتف المسجل في نظام سالك ورقم لوحة المركبة.