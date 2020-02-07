صنابير المياه في الهند تخرج الكحول

ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن صنابير المياه في ولاية كيرالا، تخرج مياه مخلوطة بالكحول، بعد أن تسربت كميات من البيرة إلى بئر المياه الرئيسية التي تزود المدينة بمياه الشرب.

وقال جوشي مالياكال، وهو مواطن يقيم في المنطقة، إنه عندما يفتح السكان صنبور المياه يجدون ماء أقرب إلى اللون البني نتيجة اختلاطه بكميات من البيرة.

وعند تفقد خزان الماء الرئيسي في الشارع، وجد السكان ما يشبه الزيت على السطح مع رائحة قوية تنبعث منه، ثم تبين أن الأمر يتعلق بالكحول.

Shock after alcohol flows from kitchen taps in Kerala https://t.co/dkzN6xvcWn — BBC News (World) (@BBCWorld) February 6, 2020

​وذكرت قناة "bbc" أن بعض العمال حاولوا تخزين كميات من الجعة قرب خزان الماء، ونقلوا ما يقارب 6 آلاف لتر من المشروب الكحولي، لكن حدث تسرب واختلط السائلان معا.

وأوضح الأهالي إن السلطات أخطأت حين سمحت بإقامة حانة بيع الكحول على مقربة من منطقة سكانية، وقالوا إن المياه التي جرى تقديمها للمساعدة على تدبر أمورهم لم تكن كافية.

وكانت سلطات ولاية كيرالا قد أعلنت حظر بيع الكحول في سنة 2014 عقب حوادث تسمم، لكن القيود جرى تخفيفها بعد 2017.