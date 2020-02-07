الموت يغيب الكاتب المصري الشهير لينين الرملي

غيّب الموت الكاتب المسرحي المصري، لينين الرملي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 74 عاما.

وقالت أسرة الكاتب لينين الرملي، إنه توفي اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 74 عاما.

وولد لينين فتحي عبد الله الرملي، في أغسطس/ آب 1945 بالقاهرة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقدم مع الممثل المصري، محمد صبحي، عددا من مسرحياته الناجحة، هي "انتهى الدرس يا غبي" و"تخاريف" و"الهمجي" و"وجهة نظر".

من ناحيته، نعى محمد صبحي، الراحل لينين الرملي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إذ شارك صورة له، وكتب معها: "البقاء لله، رحل اليوم زميل الدراسة وصديقي الغالي لينين الرملي، الذي كان ضلعا هاما في مسرحي والأعمال الفنية التي قدمناها سويا.. أنت باق بأعمالك وفنك وفكرك.. نسأل الله المغفرة والرحمة.. وعزائي للأسرة وكل محبين لينين الرملي".

أيضا من أشهر مسرحياته، ثلاثية "أهلا يا بكوات" و"وداعا يا بكوات" و"اضحك لما تموت".

كما أن لينين الرملي، تعاون مع الفنان المصري، عادل إمام، في فيلم "الإرهابي"، ممن إنتاج عام 1994، وهو من إخراج نادر جلال، كما تعاون مع إمام في فيلم "بخيت وعديلة".

ومن أبرز مسلسلات لينين الرملي "هند والدكتور نعمان"، في ثمانينيات القرن الماضي، وهو من بطولة كمال الشناوي.