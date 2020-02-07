لن ترى هذه العبارة مجددا... "غوغل" تتخلص من الإعلانات المزعجة

قد لا ترى مجددا عبارة "3 2 1... تخطى الإعلان" في أي من الفيديوهات التي تتابعها على يوتيوب، خلال الأشهر المقبلة، بعدما أعلنت شركة "غوغل" أنها تنوي التخلص نهائيا من الإعلانات المزعجة، عبر متصفحها للإنترنت "كروم".

وسيطبق "غوغل كروم" معايير جديدة على 3 من أكثر أنواع الإعلانات المتحركة إزعاجا للمستخدم، وهي الإعلانات التجارية التي تزيد مدتها عن 31 ثانية، ويتم تشغيلها قبل مقطع الفيديو ولا يمكن تخطيها، والإعلانات التي تظهر في منتصف مقطع الفيديو، وأخيرا الصور أو الإعلانات النصية التي يتم وضعها أعلى مقطع الفيديو، وتشغل جزءا من 30% منه، أو تغطي أكثر من 20% من إجمالي مساحته، بحسب ما أفاده تقرير لموقع "9to5Google".

ولدى شركة "غوغل" أداة تحجب الإعلانات، التي لم تلتزم بقواعدها الخاصة، كما أنها تمنح أصحاب المواقع فرصة مدتها 4 أشهر، لكي تتقيد بقواعدها الخاصة بنشر الإعلانات التي تظهر في الفيديوهات.

وقالت "غوغل" إنه في حال قوبل حظر الإعلانات المزعجة بالتأييد خلال الفترة المقبلة، فإن هذا سيشجعها على عقد شراكة مع متصفح الإنترنت "إيدج"، التابع لشركة "مايكروسوفت"، والذي يستخدم نفس المحرك الذي يستخدمه متصفح "غوغل كروم".

وكانت "مايكروسوفت" قد شاركت بعضا من التكنولوجيا الخاصة مع "غوغل" من أجل تحسين تجربة "كروم" ويحظر متصفح "إيدج" تنزيل التطبيقات غير المرغوبة بداخله، ويعتمد على مرشح يدعى "سمارت سكرين" في حماية المستخدم من الهجمات الاحتيالية والفيروسات.

وذكر التقرير أن "غوغل" قررت اتخاذ خطوات جادة تجاه الإعلانات المزعجة، بعدما اكتشفت أنها تتسبب في تبطئة أجهزة الكمبيوتر، من خلال متصفح "غوغل كروم".

وفي ذات السياق، كشف موقع "ذا فيرج"، إن "غوغل" ستبدأ في حظر الإعلانات الثلاثة المزعجة، بداية من الخامس من شهر أغسطس/ آب المقبل.

وبينما سيكون حظر الإعلانات المزعجة مضرا لأرباح موقع "يوتيوب"، التابع لـ"غوغل"، فقد ردت الشركة الأمريكية على "ذا فيرج"، بأنها غير متأكدة مما إذا كان هناك حاجة إلى إجراء أي تغييرات بشأن الإعلانات، لكنها أكدت أنه سيتم مراجعة "يوتيوب" بشأن التزامه بسياستها، مثل أي موقع آخر.