هند صبري حليقة الشعر تضامنا مع مرضى السرطان... صور

نشرت الممثلة التونسية هند صبري صورة لها وهي حليقة الشعر على حسابها الرسمي على الإنستغرام دعما لمرضى السرطان.

وأرفقت الفنانة التونسية الصورة بتعليق تعبر فيه عن دعمها لمرضى السرطان"مع ذكرى اليوم العالمي للسرطان، أتذكر حلاوة الدنيا الذي يعاد عرضه هذه الأيام، وتأثيره على الكثير من الذين يكافحون مرض السرطان''.

وأضافت الفنانة ''أتمنى لكلّ من تواصل معي ليخبرني كيف شجعه هذا العمل في رحلته ضد السرطان أن يكون قد انتصر عليه و أتمني الشفاء بسلام لكل من لازال يكافح ضد السرطان.''

والصورة تعود إلى مسلسل حلاوة الدنيا، والذي جسّدت فيه هند دور مصابة بالسرطان، يذكر أنّ حلاوة الدنيا، الذي عرض منذ سنتين، لاقى رواجا كبيرا في العالم العربي وشارك في بطولته إلى جانب هند صبري كلّ من ظافر العابدين وأنوشكا وحنان مطاوع ورجاء الجداوي.